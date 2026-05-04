عمرو سليمان: استثمارات جديدة تعزز التعاون العقاري بين مصر والسعودية

كشف عمرو سليمان الرئيس التنفيذى لماونتن فيو توجه شركته لضخ استثمارات جديدة في السوق السعودية بنحو 3.4 مليار ريال، لتنفيذ مشروعين سكنيين، مؤكدًا أن خطط التوسع الخارجي تتركز حاليًا في المملكة دون اتجاه لأسواق أخرى خلال الفترة المقبلة، في ظل ما وصفه بفرص النمو القوية التي يشهدها القطاع العقاري هناك.

وأوضح أن الشركة تعتزم ضخ نحو 25 مليار جنيه استثمارات في مصر خلال العام الجاري، مع الاستعداد للإعلان قريبًا عن مشروع سكني جديد بالقاهرة الجديدة على مساحة 119 فدانًا، ضمن خطتها لتعزيز محفظة مشروعاتها محليًا.

وأشار إلى تبني سياسة تحوطية لمواجهة تقلبات السوق، عبر الاحتفاظ بنسبة تقارب 20% من الوحدات دون بيع، سواء داخل مصر أو خارجها، كآلية لموازنة تأثير التضخم.

ولفت إلى استمرار التنسيق بين غرفة التطوير العقاري ووزارة الإسكان لبحث تحديات السوق، مشيرًا إلى صدور قرار بخفض رسوم مشروعات الساحل الشمالي بنسبة 50%.

وأكد أن السوق العقارية المصرية ما زالت تحتفظ بطلب فعلي مدعوم بزيادة تكاليف الأراضي والتنفيذ ونمو المناطق العمرانية، معتبرًا أن الاستثمار العقاري طويل الأجل ويحقق عوائد تراكمية بمرور الوقت.

وجاءت تصريحات سليمان في سياق خطط توسعية تنفذها شركة ماونتن ڤيو داخل مصر وخارجها وخلال جولة اعلامية مع عدد كبير من ممثلى الصحف ووسائل الاعلام لمتابعة تطورات عدد من المشروعات السكنية، والوقوف على معدلات التنفيذ وجاهزية المراحل النهائية تمهيدًا لبدء تسليم أحد المشروعات خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من تنفيذه في أقل من أربع سنوات من إطلاقه.