كان رايح يصلي العيد.. مصرع طالب في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

لقي طالب مصرعه، صباح اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكي أمام مديرية الأمن القديمة بطريق الدائري بمدينة بني سويف، خلال ذهابه لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في حادث أثار حالة من الحزن بين الأهالي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يحمل رقم 394 من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة ملاكي في محيط مديرية الأمن القديمة، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى الوصول خلال دقائق من تلقي البلاغ.

وبالفحص، تبين وفاة شاب يُدعى أحمد خالد محمد، 22 عامًا، طالب ومقيم بقرية بني هارون، حيث تم نقله إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان البلاغ الأولي قد أشار إلى وجود 3 مصابين، إلا أن الفحص النهائي أكد عدم وجود مصابين واقتصار الحادث على حالة وفاة واحدة.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.