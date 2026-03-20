محافظ بني سويف يتفقد تمركزا أمنيا بشارع صلاح سالم خلال جولة عيد الفطر

حرص اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، على التوقف بشارع صلاح سالم، حيث صافح أفراد أحد التمركزات الأمنية، مقدّمًا لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك في لفتة تقدير لجهود رجال الأمن بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن خالص تقديره واعتزازه بالدور الحيوي الذي تقوم به قوات الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن جهودهم تتعاظم خلال المناسبات والأعياد لتأمين المواطنين والمنشآت، وتوفير أجواء آمنة للاحتفال.

كما وجّه المحافظ التحية لرجال الشرطة على ما يبذلونه من جهد وتفانٍ في أداء واجبهم الوطني، مؤكدا أهمية استمرار اليقظة والانضباط، خاصة خلال فترات الأعياد التي تشهد كثافات وإقبالًا من المواطنين على الحدائق والمتنزهات.