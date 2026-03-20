إصابة 8 أشخاص بينهم 4 من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

أُصيب 8 أشخاص، اليوم، فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بعد نفق سنور اتجاه محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي لتلقى الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بين نفق سنور وبني سويف ، بدائرة المحافظة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ. وبالفحص، تبين إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات واشتباه كسور، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وجاءت أسماء المصابين كالتالى: حاتم ياسر ١٦ سنة ورحيم علي ١٤ سنة أحمد حسن سيد ٥١ ومحمد حسن سيد ٢٧ سنة، علي منصور ٣٦ وريتاج علي ٨ وسالم علي ٦ سنوات، نورا فرغلي ٣٠ سنة. وجميعهم مقيمون محافظة المنيا.

ودفعت إدارة المرور بأوناش لرفع آثار الحادث من نهر الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.