محافظ بني سويف يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك بمكتبه بالديوان العام

استقبل اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بمكتبه بديوان عام المحافظة، جموع المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك، من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، وممثلي الجهات المختلفة، وذلك في إطار تبادل التهاني بهذه المناسبة المباركة.

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن خالص تهانيه للحضور، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم، وأن يديم على شعبها نعمة الترابط والتآخي، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ أن الأعياد تمثل فرصة لتعزيز قيم المحبة والتواصل بين أبناء المجتمع، مشيدًا بروح التعاون والتكاتف التي يتميز بها أبناء بني سويف، والتي تُعد ركيزة أساسية في دعم جهود التنمية وتحقيق الصالح العام.

جاء ذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، والأستاذ كامل على غطاس السكرتير العام، واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات الإعلامية والصحفيين، حيث تبادلوا التهاني مع الحضور، معربين عن تمنياتهم بأن يعيد الله هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.



