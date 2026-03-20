محافظ بني سويف يشارك المواطنين فرحتهم بعيد الفطر على الممشى السياحي

شارك اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف المواطنين فرحتهم بعيد الفطر المبارك، وقام بجولة تفقدية بالممشى السياحي بكورنيش النيل، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة والاطمئنان على الحالة العامة بالموقع خلال احتفالات العيد.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على التواجد وسط المواطنين، حيث تبادل معهم التهاني بالعيد، ووزّع الشوكولاتة على الأطفال، وداعبهم في أجواء سادتها البهجة والسرور، معبرًا عن سعادته بمشاركتهم هذه اللحظات السعيدة.

كما أجرى المحافظ حوارًا مباشرًا مع عدد من المواطنين، استمع خلاله إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة بالممشى والكورنيش، موجهًا بالاستمرار في رفع كفاءة الخدمات وتوفير سبل الراحة لرواد المكان، بما يليق بالمواطنين.

ومن جانبهم، أعرب المواطنون عن سعادتهم بتواجد المحافظ بينهم في هذه المناسبة، مؤكدين تقديرهم لجهود الدولة في تنفيذ وتطوير الممشى السياحي وكورنيش النيل، الذي أصبح متنفسًا حضاريًا ومتنزهًا مناسبًا لكافة الأسر، وقدموا الشكر للدولة على ما تحقق من مشروعات خدمية تسهم في تحسين جودة الحياة.



