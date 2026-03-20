مشهد وطني مميز.. أساقفة بني سويف يهنئون القيادات بعيد الفطر

زار صاحبا النيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف، والأنبا أسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا، وبرفقتهما الراهب القمص باسيليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا ببني سويف، والراهب القمص فام الأنطوني وكيل دير الأنبا أنطونيوس ببني سويف، ووفد من كهنة وأراخنة الإيبارشيتين، مبنى محافظة بني سويف، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان في استقبال نيافتهما والوفد المرافق اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما زار نيافتهما والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء أسامة جمعة مدير الأمن وقيادات المديرية.