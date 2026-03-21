أخبار بني سويف| المحافظ يؤدي صلاة عيد الفطر .. ويُعيّد على الأيتام والمُسنين

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر: مناسبة سعيدة دافع لمواصلة مسيرة العمل والبناء

تقدّم اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بالتهنئة إلى أهالي وقيادات المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، ومتمنيًا أن تمثل هذه المناسبة السعيدة دافعًا لمواصلة مسيرة العمل والبناء، واستكمال جهود التنمية الشاملة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك عقب أداء المحافظ شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، وذلك بحضور قيادات المحافظة، كما أدى صلاة العيد كل من: بلال حبش نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام، واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، والعميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ومحمد بكري رئيس المدينة، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والإعلاميين.

محافظ بني سويف يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك بمكتبه بالديوان العام

استقبل اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بمكتبه بديوان عام المحافظة، جموع المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك، من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، وممثلي الجهات المختلفة، وذلك في إطار تبادل التهاني بهذه المناسبة المباركة.

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن خالص تهانيه للحضور، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم، وأن يديم على شعبها نعمة الترابط والتآخي، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

محافظ بني سويف يُعيّد على الأيتام والمُسنين ويوزّع عليهم الكعك في أول أيام العيد

عقب أدائه شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، قام اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بزيارة جمعية رعاية المؤسسات الاجتماعية للأيتام بشارع الإمام مالك، لتقديم التهنئة للأطفال بمناسبة العيد، حيث حرص على مصافحتهم ومداعبتهم والتقاط الصور التذكارية معهم، في أجواء إنسانية تعكس روح المشاركة والاهتمام، ومشاركة لهم فرحتهم في أول أيام العيد.

كما تضمنت الجولة زيارة عدد من دور رعاية المسنين، شملت "دار أهالينا" بجوار مديرية التضامن الاجتماعي، و"دار الخير والبركة" للمسنين بمنطقة الحمرايا شرق النيل، حيث قدّم المحافظ التهنئة لنزلاء الدور بهذه المناسبة، معربًا عن سعادته بالتواجد وسط الآباء والأمهات من كبار السن، في لفتة وفاء وتقدير لما قدموه من عطاء وجهد في تربية الأجيال وخدمة المجتمع