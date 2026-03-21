توروب يستبعد 6 لاعبين من الأهلي أمام الترجي التونسي .. من هم؟
مدرب بيراميدز ينتقد ضغط المباريات: نواجه ظروفًا صعبة غير مبررة
مدرب الأهلي: مواجهة الترجي لم تُحسم.. وهدفنا الفوز والتأهل
استقرار حذر.. أشهر عيار ذهب يسجل 7100 جنيهًا خلال العيد
فياريال يهزم ريال سوسيداد 3-1 في الدوري الإسباني
مدرب الأهلي: الاختيارات للأفضل فنيًا.. ونحتاج لفاعلية الهجوم أمام الترجي
أفكر في الاعتزال .. باسم سمرة: فيه أشخاص يتمنوا عدم وجودي بالفن
أنتم أكثر حاجة إليه.. ترامب يضغط على الناتو واليابان والصين للمساعدة في فتح مضيق هرمز
إزاي أفرح في العيد من غير إسراف أو تقصير؟.. أمين الفتوى يجيب
سعر شيفروليه أوبترا 2007 المستعملة
بجانب عقوبة الـ كاف.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في أبطال أفريقيا
بكاء قرية السرسنا .. اتأخروا عن صلاة العيد وبيت العيلة استغرب وحصلت المفاجأة الصادمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار بني سويف| المحافظ يؤدي صلاة عيد الفطر .. ويُعيّد على الأيتام والمُسنين

بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر: مناسبة سعيدة دافع لمواصلة مسيرة العمل والبناء
تقدّم اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بالتهنئة إلى أهالي وقيادات المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، ومتمنيًا أن تمثل هذه المناسبة السعيدة دافعًا لمواصلة مسيرة العمل والبناء، واستكمال جهود التنمية الشاملة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك عقب أداء المحافظ شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، وذلك بحضور قيادات المحافظة، كما أدى صلاة العيد كل من: بلال حبش نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام، واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، والعميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ومحمد بكري رئيس المدينة، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والإعلاميين.

محافظ بني سويف يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك بمكتبه بالديوان العام
استقبل اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بمكتبه بديوان عام المحافظة، جموع المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك، من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، وممثلي الجهات المختلفة، وذلك في إطار تبادل التهاني بهذه المناسبة المباركة.

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن خالص تهانيه للحضور، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم، وأن يديم على شعبها نعمة الترابط والتآخي، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

محافظ بني سويف يُعيّد على الأيتام والمُسنين ويوزّع عليهم الكعك في أول أيام العيد
عقب أدائه شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، قام اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بزيارة جمعية رعاية المؤسسات الاجتماعية للأيتام بشارع الإمام مالك، لتقديم التهنئة للأطفال بمناسبة العيد، حيث حرص على مصافحتهم ومداعبتهم والتقاط الصور التذكارية معهم، في أجواء إنسانية تعكس روح المشاركة والاهتمام، ومشاركة لهم فرحتهم في أول أيام العيد.

كما تضمنت الجولة زيارة عدد من دور رعاية المسنين، شملت "دار أهالينا" بجوار مديرية التضامن الاجتماعي، و"دار الخير والبركة" للمسنين بمنطقة الحمرايا شرق النيل، حيث قدّم المحافظ التهنئة لنزلاء الدور بهذه المناسبة، معربًا عن سعادته بالتواجد وسط الآباء والأمهات من كبار السن، في لفتة وفاء وتقدير لما قدموه من عطاء وجهد في تربية الأجيال وخدمة المجتمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الفيديو

فحص فيديو إلقاء أكياس مياه على المصلين في مسجد الصديق بشيراتون

المتهمين

بيرموا مياه على المصلين بعد صلاة العيد .. القبض على أصحاب فيديو المثير

تحليق تاريخي

تحليق تاريخي.. بريطانيا تكشف عن أكبر عملية جوية منذ 15 عاما فوق 4 دول عربية

صورة أرشيفية

موعد عودة الدراسة بعد عيد الفطر في المدارس .. التعليم تحسم الجدل

نهائي كأس أمم إفريقيا

بعد تجريد السنغال.. غينيا تطالب كاف بسحب لقب 1976 من المغرب

حالة الطقس

عاصفة ترابية تضرب القاهرة والمحافظات.. وتدهور الرؤية لأقل من 1000 متر خلال ساعات

صورة أرشيفية

التعليم تنفي تغيير نظام وجداول امتحانات شهر مارس لـ4 و5 و6 ابتدائي

واتساب

هتتفاجئ إنك متعرفهاش.. 5 ميزات مخفية في واتساب محدش بيستخدمها

ترشيحاتنا

الصيام

سبب حث النبي على صيام الست من شوال.. اعرف السر

الصيام

الأزهر للفتوى: يجوز صيام الستة من شوال ثاني أيام عيد الفطر حتى نهاية الشهر

وزير الأوقاف

الأزهري يشكر العاملين في الأوقاف لجهودهم خلال شهر رمضان

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 21 مارس 2026 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 21 مارس 2026.. عبّر عن مشاعرك بهدوء

برج الحمل حظك اليوم السبت 21 مارس 2026..عبّر عن مشاعرك بهدوء
برج الحمل حظك اليوم السبت 21 مارس 2026..عبّر عن مشاعرك بهدوء
برج الحمل حظك اليوم السبت 21 مارس 2026..عبّر عن مشاعرك بهدوء

برج الثور حظك اليوم السبت 21 مارس 2026.. امنح شريكك أمانًا واحتواءً مستمرًا

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 21 مارس 2026.. كن واضحًا في كلامك لتجنب سوء الفهم

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

سحب فيلم سفاح التجمع من دور العرض

قرار مفاجئ يضرب فيلم سفاح التجمع .. وبيان ناري من السبكي

مؤلف الست موناليزا

بعد نجاحه في رمضان 2026.. هل يقدم الست موناليزا 2؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد