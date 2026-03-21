تعرف على جهود مديرية تضامن بني سويف لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال أسبوع

نفذت مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف تحت اشراف الدكتورة هبة الجلالي وكيلة الوزارة عددًا من الأنشطة والجهود الميدانية، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمن التقرير الذي أعدته المديرية تنفيذ مجموعة من التدخلات الاجتماعية والإنسانية، من بينها دعم عدد من الأسر الفلسطينية من خلال توفير مساعدات مالية وعينية ومستلزمات علاجية وكراسي متحركة لبعض المرضى، إلى جانب صرف التعويضات الخاصة بحادث انقلاب سيارة بمنطقة سدمنت الجبل لعدد 20 مصابا بمستشفى إهناسيا المركزي، بما يعكس سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الدعم اللازم للمواطنين.

كما شملت الجهود تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير الدعم العاجل للأسر الأكثر احتياجًا، وتنفيذ مبادرة "ازرع" لدعم صغار المزارعين من خلال توفير تقاوى القمح عالية الجودة بتخفيض يصل إلى 50% مع تقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى توزيع كحك وبسكويت العيد على دور الأيتام ودور المسنين، وبدء النسخة الأولى من دوري دور الرعاية، في إطار الاهتمام بالأنشطة الاجتماعية والترفيهية للنزلاء.

وتضمن التقرير الإشارة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تطوير 12 حضانة على مستوى المحافظة، ضمن برنامج تطوير الحضانات، إلى جانب تفقد المطابخ التابعة للجمعيات الأهلية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان للتأكد من جودة الخدمات المقدمة وانتظام العمل بها.