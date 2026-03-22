41 سائحًا يتجولون على ممشى كورنيش بني سويف ضمن رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان

استقبلت محافظة بني سويف "على مدار اليومين الماضيين" فوجين سياحيين قوامهما 41 زائراً من السياح الإنجليز والفرنسيين والروس والبولنديين ، ضمن برنامج رحلاتهم النيلية بين القاهرة وأسوان، حيث نُظّمت لهما جولة على ممشى كورنيش النيل بمدينة بني سويف بالتعاون بين الإدارة العامة للسياحة بديوان عام المحافظة ولجنة إدارة الكورنيش.







شملت الزيارة جولة تفقدية بالممشى السياحي الجديد، مع توفير التسهيلات اللازمة للزائرين، حيث أعرب أعضاء الفوجين عن إعجابهم بالأجواء النيلية والمناظر الطبيعية، وتعرّفوا على أبرز معالم المدينة الحديثة وبعض المظاهر التراثية التي تعكس تاريخ وثقافة بني سويف.