أخبار بني سويف| صرف 28 ألف طن أسمدة و278 ألف استمارة كارت فلاح.. وضبط 300 مخالفة تموينية في الأسواق

تموين بني سويف: 300 مخالفة في حملات على المخابز والأسواق والمحطات على مستوى المحافظة

نفذت مديرية التموين ببني سويف ،عدة حملات تفتيشية،في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ، باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وفي ظل تنسيق دائم بين جميع الجهات المعنية لضمان انضباط الأسواق، ومنع أي تلاعب بالسلع الأساسية أو المدعمة، وحماية حقوق المستهلكين.

وتضمن تقرير جهود مديرية التموين،والذي أعده وكيل الوزارة محمد عبد الرحمن،الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات الميدانية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية في الفترة من 13 إلى 21 مارس الشهر الجاري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من مباحث التموين، والطب البيطري، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، والدمغة والموازين.

سكرتير بني سويف يتابع انتظام العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة 28 لإزالة التعديات

واصلت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب ببني سويف"، والتي تأتي تحت رعاية السيد :جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وبإشراف هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف.

حيث واصلت مراكز الشباب استقبال المواطنين خلال عطلة العيد، وتنفيذ يوم ترفيهي لأهالي القرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي للمراكز، من خلال تنظيم أنشطة ومسابقات وفعاليات متنوعة لإدخال البهجة والسعادة على الأطفال والشباب وكافة أفراد الأسرة، حيث تشمل الفعاليات ألعابًا رياضية، وأنشطة ترفيهية، وملاهي أطفال، وفقرات التنورة، وأغانٍ وطنية وترفيهية، والرسم على الوجه، وتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال.



28 ألف طن أسمدة و278 ألف استمارة كارت فلاح.. حصاد أسبوع الزراعة ببني سويف

واصلت مديرية الزراعة ببني سويف تنفيذ عدد من الجهود والأنشطة المتنوعة خلال الأسبوع الثاني من مارس الجاري، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وتحت إشراف المهندس محمد أمين وكيل الوزارة، بهدف دعم القطاع الزراعي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.

ففي مجال الإنتاج الحيواني، تم تنفيذ 2 معاينة لمزارع دواجن، إلى جانب المرور على مخازن الأعلاف ضمن الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات، فضلًا عن التفتيش على عدد من محالات الأعلاف بمركزي ببا وبني سويف، وكذلك المرور على عدد من مصانع أعلاف لمتابعة جودة الإنتاج.

