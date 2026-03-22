الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

28 ألف طن أسمدة و278 ألف استمارة كارت فلاح.. حصاد أسبوع الزراعة ببني سويف

بني سويف : محمد عبدالحليم

واصلت مديرية الزراعة ببني سويف تنفيذ عدد من الجهود والأنشطة المتنوعة خلال الأسبوع الثاني من مارس الجاري، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وتحت إشراف المهندس محمد أمين وكيل الوزارة، بهدف دعم القطاع الزراعي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.

ففي مجال الإنتاج الحيواني، تم تنفيذ عدد 2 معاينة لمزارع دواجن، إلى جانب المرور على مخازن الأعلاف ضمن الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات، فضلًا عن التفتيش على عدد من محالات الأعلاف بمركزي ببا وبني سويف، وكذلك المرور على عدد من مصانع أعلاف لمتابعة جودة الإنتاج.

وفيما يتعلق بالمحاصيل السكرية، تم تنفيذ 3 ندوات إرشادية حول أهم التوصيات الواجب مراعاتها قبل وأثناء وبعد الحصاد، إلى جانب تنظيم يومي حصاد بمركزي بني سويف وسمسطا، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من محصول بنجر السكر أكثر من 54 ألف طن لمصنع الفيوم، و8 آلاف طن لمصنع القناة بالمنيا خلال موسم الحالي.

وفي قطاع حماية الأراضي، تم تنفيذ إزالة 97 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة بلغت 3 أفدنة و13 قيراطًا، في إطار جهود الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لكافة أشكال التعديات.

كما واصلت إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية متابعة الشكاوى الواردة من الجهات المختلفة، والمرور المفاجئ على الجمعيات الزراعية لمتابعة أعمال صرف الأسمدة وحماية الأراضي، مع إعداد ورفع التقارير الدورية عن أداء القطاع.

وفي مجال المكافحة، تم المرور على زراعات القمح بمركز بني سويف، إلى جانب التفتيش على محلات المبيدات والأسمدة للتأكد من التراخيص وصلاحية المنتجات، بينما نفذت إدارة الإرشاد الزراعي عددًا من الندوات التوعوية، شملت ندوة عن محصول القطن بناحية أهناسيا الخضراء، وأخرى للتوعية بأهمية العناية بمحصول القمح من حيث الري والتسميد خلال هذه المرحلة.

كما قامت إدارة البساتين بالمرور على الزراعات البستانية من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، ومتابعة زراعات الموز بالتنسيق مع اللجنة العلمية لمكافحة الأمراض، إلى جانب متابعة الصوب الزراعية والمشاتل من حيث التراخيص والإحلال والتجديد.

وفيما يخص إدارة الأراضي والمياه، تم حضور اجتماع بالإدارة المركزية للأراضي والمياه بالجيزة لاستلام المخصبات الخاصة بالمدارس الحقلية، وإعداد بيان بتطهيرات المساقي الخصوصية، والتنسيق مع الجهات المعنية لحصر أراضي طرح النهر واسترداد مستحقات الدولة، فضلًا عن متابعة أعمال تطهير مصرف شاكر بناحية أفوة بمركز الواسطى.

وبالنسبة لمنظومة الأسمدة، بلغ إجمالي الكميات المنصرفة منذ بداية الموسم حتى الآن أكثر من 28ألف طنًا من اليوريا والنترات، فيما وصل إجمالي عدد الاستمارات المسجلة ضمن منظومة كارت الفلاح إلى 278 ألف و185 استمارة، تم اعتماد 278175 منها، بما يعكس انتظام العمل في المنظومة وتحقيق الاستفادة للمزارعين.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟

بعد تصدرها التريند بسبب خطوبتها.. 10 صور لـ ملك أحمد زاهر

ماسك العيد .. بياض البيض والأرز لبشرة ناعمة ومشرقة

