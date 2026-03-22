سكرتير بني سويف يتابع انتظام العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة 28 لإزالة التعديات

في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،تابع السكرتير العام السيد " كامل على غطاس"انتظام العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة 28 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة

جاء ذلك خلال تواجده داخل مركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة ، حيث تابع "عبر بث حي"انتظام سير العمل في حملات الإزالات التي يتم تنفيذها بمراكز المحافظة ، ومن خلال التواصل المباشر مع رؤساء المدن والقرى الذين تواجدوا للإشراف على تنفيذ قرارات الإزالة ضمن الموجة التي تشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة

حيث شهد " اليوم" إزالة 73 حالة تعد ، بعد استئناف العمل مع بداية الأسبوع الثالث من المرحلة ، حيث أشار السكرتير العام إلى تكليفات المحافظ بإزالة كافة المتغيرات غير القانونية والتعديات على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية،واستمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية لتكثيف العمل وزيادة المستهدف من تنفيذ معدلات الإزالة خلال المرحلة الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية لإزالة التعديات (الموجة 28) يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار 3 أشهر(يناير وفبراير ومارس )،بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 10 إلى 30 يناير 2026،تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 7 إلى 27 فبراير،وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 7 إلى 27 مارس الجاري



