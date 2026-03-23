سكرتير بني سويف يتابع جهود الوحدات المحلية في ملفات النظافة والتعديات

في إطار تكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، تابع السكرتير العام كامل على غطاس، جهود الوحدات المحلية في ملفات النظافة، ورفع الإشغالات ومواجهة التعديات والتصدي لمخالفات البناء ، وذلك إطار خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وانتظامها أيام العطلات الرسمية.

جاء ذلك أثناء تواجده داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

حيث تابع "عبر بث حي ومباشر"، جهود الوحدات المحلية والمجالس القروية في عدد من الملفات ، تضمنت استمرار العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة 28 لإزالة التعديات.

كما تابع السكرتير العام مع رؤساء المدن الحالة العامة للنظافة والإشغالات وانتظام العمل في المخابز البلدية أثناء عطلة العيد، بالإضافة إلى متابعة جاهزية معدات الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية للتعامل مع أي تغيرات محتملة في حالة الطقس.

وذلك في ضوء إعلان هيئة الأرصاد، من وجود شبورة مائية واحتمالات سقوط أمطار خفيفة ، إلى متوسطة وتوقعات بوجود نشاط للرياح.