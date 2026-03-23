ألقوا عليها الحجارة.. ضبط طالبان تعديا على فتاة بمصر الجديدة

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماع، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخصين يستقلان سيارة ملاكي لتعديهما عليها بالسب وإلقاء حجارة حال سيرها بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة محدثاً إصابتها.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 20 مارس الجاري تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق "مصابة بجرح سطحى بالجبهة") بتضررها من قيام شخصين يستقلان سيارة ملاكى لقيامهما بمعاكستها حال سيرها بصحبة والدتها بأحد الشوارع بدائرة القسم ، وحال معاتبتها لهما قام أحدهما بإلقاء حجارة عليها محدثاً إصابتها المنوه عنها ، وإنصرف من محل البلاغ .

وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (طالبان – مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية) ، بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.