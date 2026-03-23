تأمين حفلات ورجال وسيدات أعمال.. القبض على أعضاء شركة أمن بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص يرتدون ملابس تشبه الملابس الأميرية والإعلان عن قدرتهم على تأمين الحفلات ورجال وسيدات الأعمال.

بالفحص تبين قيام أحد الأشخاص (له معلومات جنائية) بإدارة شركة للأمن والحراسة "بدون ترخيص" وإتخاذه مقر لها بالجيزة، وأمكن ضبطه وكذا الأشخاص الظاهرين رفقته بمقطع الفيديو المشار إليه (4 أشخاص ، 5 سيدات) .

وبمواجهته أقر بإدارته للشركة "بدون ترخيص" لممارسة أعمال الأمن والحراسة لرجال الأعمال، وتحصله على الملابس المستخدمة فى نشاط الشركة من (مالك مكتب تصوير حفلات – مقيم بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة)، "أمكن ضبطه"، وبحوزته (كمية من الملابس والأدوات التى تشبة الملابس والأدوات الأميرية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.






