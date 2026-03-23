إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكى على طريق قنا الزراعى الشرقي| صور

أصيب ٩ أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الزراعى الشرقى بنطاق مركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الزراعى الشرقى أمام قرية السمطا التابعة لمركز دشنا.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق بعد رفع آثار الحادث.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



