تزامنًا مع نشاط الرياح.. محافظ قنا يناشد المزارعين بعدم حرق مخلفات القصب



ناشد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مزارعي المحافظة بضرورة الامتناع التام عن حرق "سفير القصب" ومخلفات المحاصيل، وذلك بالتزامن مع تقارير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، التي تشير إلى نشاط ملحوظ للرياح خلال الفترة الحالية.



وأوضح محافظ قنا، بأن غرفة العمليات المركزية بالديوان العام، وبالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تتابع الموقف على مدار الساعة عبر تقنيات الرصد الحديثة، والتعامل والإبلاغ اللحظي عن أي حرائق، بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية ووزارة الزراعة ووزارة البيئة، للتعامل الفوري مع أي بلاغات.





وأكد الببلاوي، بأن حرق المخلفات الزراعية في وقت نشاط الرياح يمثل تهديدًا جسيمًا، حيث تساهم سرعة الرياح في نقل ألسنة اللهب إلى الحقول والزراعات المجاورة، مما يجعل من الصعب على قوات الحماية المدنية السيطرة على الحرائق في وقت قصير.



كما ناشد محافظ قنا، المزارعين بضرورة تغليب المصلحة العامة والوعي بالبدائل الآمنة، عبر تحويل مخلفات القصب إلى سماد عضوي أو أعلاف حيوانية بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية.

وأشار محافظ قنا، إلى أن وعي المزارع القنائي هو الركيزة الأساسية للحفاظ على استقرار وأمن المحافظة البيئي.



