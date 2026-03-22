محافظ قنا: إزالة 33 حالة تعد في المهد خلال إجازة العيد

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، خاصة خلال فترات الإجازات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم استغلال عطلة عيد الفطر المبارك في أعمال البناء المخالف أو تنفيذ التعديات.

وأوضح محافظ قنا، أن اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، تابع أعمال إزالة التعديات خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأشار الببلاوي، إلى أن إجمالي التعديات التي تم التعامل معها بلغ 33 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية، بمراكز نجع حمادي وأبوتشت وفرشوط ودشنا وقفط، حيث تم إزالة التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وشدد محافظ قنا، على ضرورة تكثيف الحملات والتعامل الفوري مع أي تعديات في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكفاءة، والحفاظ على حق الشعب.

جاء ذلك بحضور أحمد عبد الخالق مدير مركز السيطرة، وأحمد أبوالمجد، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندس مينا رزيقي، مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بالمحافظة.

