رئيس الوزراء يعتمد مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة قنا

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اعتماد مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة قنا، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على استكمال إجراءات الاعتماد، وفقًا للكتاب الصادر عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء في أكتوبر 2025، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رسم مستقبل عمراني متطور ومستدام. 

وأوضح محافظ قنا أنه تم إعداد المخطط من خلال تعاون مثمر بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، لضمان تلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين ودفع عجلة الاستثمار. 



وقال الببلاوي إن المخطط يستند إلى أرقام وبيانات دقيقة تعكس التوسع المستهدف للمدينة، من حيث المساحة الإجمالية، حيث تم اعتماد الحيز العمراني بمسطح إجمالي يصل إلى 5171.77 فدان، وخصصت مساحة 1344 فدانا للمشروعات والخدمات الإقليمية التي تخدم المحافظة بالكامل، علماً بأن المخطط يستهدف استيعاب نحو 351,282 نسمة، وتم تحديد الكثافة السكانية بمتوسط 68 شخصا/فدان. 

وأكد محافظ قنا أن هذا المخطط يعد حجر الزاوية لتنظيم حركة البناء والقضاء على العشوائيات، مع توفير مساحات مخصصة للتوسعات المستقبلية والمرافق العامة، بما يضمن تحسين جودة الحياة لأبناء مدينة قنا، حيث أقرت الهيئة العامة للتخطيط العمراني المراجعة النهائية للمشروع، بما يتوافق مع المعايير القومية. 

جاء هذا الاعتماد بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والأمنية.

وحصل المشروع على موافقة وزارة الدفاع "هيئة عمليات القوات المسلحة" طبقًا للضوابط الواردة بموافقتها رقم 2417 لسنة 2014، وتم عرض المخرجات بالوحدة المحلية لضمان الشفافية والمشاركة المجتمعية وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

 

ياسمين الخطيب

أسرة محترمة وأصحاب ابني.. ياسمين الخطيب تدافع عن الذين رموا مياه على المصلين فى النزهة

إيران والإمارات

غادروا فورا .. إيران تصدر تحذيرا عاجلا لسكان رأس الخيمة في الإمارات

أسعار الدواجن

في ثاني أيام عيد الفطر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه

الأهلي

بجانب عقوبة الـ كاف.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في أبطال أفريقيا

النائب محمود الجندي

ما حدث كان سهوًا .. أول تعليق من نائب دمنهور بعد أزمة عدد أجزاء القرآن

الأهلي

توروب يستبعد 6 لاعبين من الأهلي أمام الترجي التونسي .. من هم؟

منى صفوان

السياسية اليمنية منى صفوان بعد دفاعها عن موقف مصر: ما قلته حقيقة وكلمة حق

الزمالك

خبير لوائح يكشف مفاجأة مدوية بشأن قرار إيقاف قيد الزمالك الـ 13

ترشيحاتنا

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أبو الغيط يدين الاعتداء الإسرائيلي على بنى عسكرية جنوب سوريا

استهداف منشأة نووية

وسائل إعلام: مجمع لتخصيب اليورانيوم بإيران يتعرض لهجوم أمريكي إسرائيلي

صورة تعبيرية

تحرك دبلوماسي لـ كوريا الجنوبية لضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز

بالصور

لوك ناعم.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

بعد انتهاء الصيام.. أكلات بسيطة تفتح الشهية في ثاني أيام عيد الفطر

أكلات خفيفة تاني يوم العيد
أكلات خفيفة تاني يوم العيد
أكلات خفيفة تاني يوم العيد

علاج انتفاخ ما بعد الكحك.. الأكلات دي هتفرق معك فورًا

علاج الإنتفاخ بعد الكحك
علاج الإنتفاخ بعد الكحك
علاج الإنتفاخ بعد الكحك

سعر كيا بيكانتو 2015 المستعملة .. صور

كيا بيكانتو 2015
كيا بيكانتو 2015
كيا بيكانتو 2015

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد