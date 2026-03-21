رئيس الوزراء يعتمد مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة قنا

أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اعتماد مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة قنا، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على استكمال إجراءات الاعتماد، وفقًا للكتاب الصادر عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء في أكتوبر 2025، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رسم مستقبل عمراني متطور ومستدام.

وأوضح محافظ قنا أنه تم إعداد المخطط من خلال تعاون مثمر بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، لضمان تلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين ودفع عجلة الاستثمار.





وقال الببلاوي إن المخطط يستند إلى أرقام وبيانات دقيقة تعكس التوسع المستهدف للمدينة، من حيث المساحة الإجمالية، حيث تم اعتماد الحيز العمراني بمسطح إجمالي يصل إلى 5171.77 فدان، وخصصت مساحة 1344 فدانا للمشروعات والخدمات الإقليمية التي تخدم المحافظة بالكامل، علماً بأن المخطط يستهدف استيعاب نحو 351,282 نسمة، وتم تحديد الكثافة السكانية بمتوسط 68 شخصا/فدان.



وأكد محافظ قنا أن هذا المخطط يعد حجر الزاوية لتنظيم حركة البناء والقضاء على العشوائيات، مع توفير مساحات مخصصة للتوسعات المستقبلية والمرافق العامة، بما يضمن تحسين جودة الحياة لأبناء مدينة قنا، حيث أقرت الهيئة العامة للتخطيط العمراني المراجعة النهائية للمشروع، بما يتوافق مع المعايير القومية.

جاء هذا الاعتماد بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والأمنية.

وحصل المشروع على موافقة وزارة الدفاع "هيئة عمليات القوات المسلحة" طبقًا للضوابط الواردة بموافقتها رقم 2417 لسنة 2014، وتم عرض المخرجات بالوحدة المحلية لضمان الشفافية والمشاركة المجتمعية وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.



