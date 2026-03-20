تغيبوا عن العمل أول أيام العيد.. إحالة طبيب وفريق تمريض بالوحدات الصحية في قنا للتحقيق

أحالت الدكتورة زينب أحمد حسين، مديرة إدارة قنا الصحية، طبيبا وفريق تمريض، إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم؛ لتغيبهم عن العمل في أول أيام عيد الفطر، وذلك خلال جولة تفقدية موسعة على عدد من الوحدات الصحية التابعة للإدارة، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتبين خلال المرور، غياب التمريض بوحدة جزيرة دندرة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين، مع التنبيه على رئيسة التمريض بالإدارة بسرعة توفير بديل؛ لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية دون تأثر.

كما رصدت الجولة، غياب الطبيب في وحدة دندرة، عن العمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار تطبيق مبدأ الإنضباط، وعدم التهاون مع أي تقصير يؤثر على مستوى الخدمة الصحية.

واستهلت مدير إدارة قنا الصحية، جولتها، بالمرور على وحدة مدينة العمال، حيث تابعت انتظام العمل بها، واطمأنت على تواجد الفريق الطبي بالكامل، وتوافر أدوية الطوارئ والأمصال والمستلزمات الطبية، إلى جانب مراجعة سجلات الحضور والإنصراف، والتأكد من التزام الأطقم الطبية بالنوبتجيات، فضلاً عن متابعة جاهزية قسم الطوارئ وكفاءة الأجهزة الطبية.

كما شملت الجولة، المرور على وحدات “مدينة العمال، سيدي عمر، حي المصالح، المشروع الأوروبي، مكتب الصحة، جزيرة دندرة، دندرة"، حيث تم التأكد من تواجد الطاقم الطبي، وتوافر الأدوية والأمصال والمستلزمات، وكفاءة عمل الأجهزة بأقسام الطوارئ، بما يضمن سرعة الإستجابة للحالات الطارئة خلال أيام العيد.

وأكدت مديرة إدارة قنا الصحية، استمرار المتابعة الميدانية خلال الفترة المقبلة، مع التشديد على الإلتزام الكامل من جميع العاملين، لضمان تقديم خدمات صحية متميزة وآمنة للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك، في إطار توجيهات الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بتكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية، ورفع درجة الإستعداد القصوى خلال فترة عيد الفطر المبارك.



