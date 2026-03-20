استجابة للأهالي.. محافظ قنا يوجه بعودة سيارات الإسعاف لمقرها القديم بمستشفى الوقف

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بإعادة سيارات الإسعاف إلى مقرها القديم بمستشفى الوقف المركزي، بعد نقلها إلى مدينة الوقف الجديدة "حاجر الجبل"، في استجابة فورية لشكوى أهالي مركز الوقف.

وكان عدد من أهالي مركز الوقف، طالبوا محافظ قنا، خلال زيارته، بإعادة سيارات الإسعاف إلى مقرها القديم بعد نقلها منذ 5 أشهر إلى مدينة الوقف الجديدة، ما كان يتسبب في معاناة للأهالي من تأخر وصولها في حالات الحوادث أو نقل المرضى.

جاء ذلك خلال جولة محافظ قنا، لمستشفى الوقف المركزي في أول أيام العيد، لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، إضافة إلى تفقد أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية.

رافقه خلال الجولة كل من: الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وحسن القط، وكيل وزارة التموين، وهلال ذكي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، والدكتور محمد عبدالقوي، مدير مستشفى الوقف المركزي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

يذكر أن محافظ قنا أدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيد عبدالرحيم القنائى، وانطلق بعدها فى جولات ميدانية بمركزى دشنا والوقف، تفقد خلالها عددا من المنشآت الحيوية.



