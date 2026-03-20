محافظ قنا: طفرة طبية بنقادة لتطوير مباني الغسيل الكلوي والتمريض ومركز للعلاج الطبيعي

أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، البدء في مشروع ضخم لتطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الحيوية داخل مستشفى نقادة المركزى، بما يضمن تحويلها إلى صرح طبي شامل يخدم أهالي المركز والقرى المجاورة، وتطوير شامل لمبنى الغسيل الكلوي، في إطار خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

وأوضح محافظ قنا، أن أعمال التطوير تشمل عملية تحديث جذري لمبنى الغسيل الكلوي، التي لم تقتصر على رفع كفاءة وحدات الغسيل فحسب، بل تم استغلال المساحات لإنشاء وحدات تخصصية جديدة.



وأضاف الببلاوى: تشمل أعمال التطوير قسم العناية المركزة، عن طريق تجهيز غرف عناية مركزة بأحدث الأجهزة لمتابعة الحالات الحرجة، ووحدة حضانات الأطفال، عن طريق إنشاء قسم خاص ومجهز لاستقبال المبتسرين وحديثي الولادة، وتوفير غرف كشف أجهزة لتقديم الاستشارات الطبية السريعة للمرضى.

وأشار محافظ قنا، إلى أن خطة التطوير أيضًا تشمل إنشاء مبنى مدرسة التمريض، لضمان بيئة تعليمية تليق بإعداد الكوادر الفنية والطبية، كما تم استحداث مركز متطور للعلاج الطبيعي، مزود بأحدث التقنيات والمعدات الطبية اللازمة لتأهيل المرضى، وتقديم خدمات العلاج الطبيعي والإصابات.

وأكد الببلاوى، أن هذا التطوير يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بنقادة، حيث نهدف إلى توفير كافة التخصصات الدقيقة والمطلوبة تحت سقف واحد، لتقليل معاناة المرضى وذويهم.