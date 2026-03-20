الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وسط المئات..محافظ قنا يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد عبدالرحيم القنائى

صلاة عيد الفطر بقنا
صلاة عيد الفطر بقنا
يوسف رجب

أدى اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، من ساحة مسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائى بمدينة قنا، وسط حضور جمع غفير من أهالي المحافظة.

رافقة خلال أداء الصلاة، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء محمد حامد هشام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري للمحافظة، و الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والنائب مصطفى محمود، والنائب أحمد عبد السلام الشيخ، عضوا مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وعقب أداء الصلاة، استمع محافظ قنا، والمصلون إلى خطبة العيد التي ألقاها فضيلة الشيخ عز محيى الدين عز الدين إمام المسجد، والتي تناول فيها فضل عيد الفطر باعتباره يوم الجائزة الذي يأتي بعد شهر رمضان المبارك، وللصائم فرحتان فرحة لفطره وفرحة عند لقاء ربه، مؤكدًا على ضرورة صلة الرحم، ونشر البهجة بين المسلمين خلال أيام العيد، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وان يديم على مصر وشعبها الكريم الامن والامان والاستقرار والرخاء.

وحرص محافظ قنا، على تبادل التهاني مع المصلين احتفالا بهذا اليوم المبارك، معربا عن أصدق التهاني القلبية، وأطيب الأمنيات للشعب المصري عامة وأهالي المحافظة خاصة، بهذه المناسبة السعيدة، داعيا المولى عز وجل ان تنعم مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما شدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية ومديرى عموم المديريات الخدمية، بضرورة المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود والاهتمام بنظافة الشوارع والمتنزهات الحدائق العامة لمنع تراكم المخلفات ورفعها أولا بأول وانتظام عمل الورديات على مدار اليوم، موجها برفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى القطاعات والمرافق الحيوية بنطاق المحافظة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، واستمرار تفعيل عمل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة والربط المباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان المحافظة.
 


صلاة العيد
صلاة العيد
صلاة العيد

شريف سلامة ونيللى كريم
شريف سلامة ونيللى كريم
شريف سلامة ونيللى كريم

