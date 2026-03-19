في وقت قياسى.. معلومات قنا يحسم 168شكوى بتقنين الأراضي

نجح مركز المعلومات بمحافظة قنا، بإشراف المهندس أحمد يوسف، في الرد على كافة الشكاوى والمقترحات الواردة عبر المنصة الوطنية خلال وقت قياسي منذ مطلع الشهر الجاري، في ملف تقنين أراضي الدولة.

و كشفت البيانات الرسمية، عن دقة وكفاءة المنظومة منذ انطلاقها رسمياً في 1 مارس 2026، حيث ضمت المؤشرات أنه بلغ إجمالي الشكاوى الواردة 168 شكوى، وتم الرد على جميعها باستثناء شكوى واحدة ثبت أنها "وهمية"، وتم استبعادها، لتبلغ نسبة الإنجاز الفعلية 100%.





من جانبه أوضح اللواء دكتور مصطفي الببلاوي، محافظ قنا، بأن المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة تمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة نحو الرقمنة، حيث توفر آلية شفافة تتيح للمواطنين تقديم شكواهم ومقترحاتهم دون عناء.

ووجه محافظ قنا، بضرورة التفاعل الفوري مع طلبات المواطنين، والانتهاء من كافة الشكاوى العالقة لضمان تيسير الخدمات وإنهاء ملف التقنين بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.

وأشار الببلاوي، إلى أن هذه الخطوة تعزز ثقة المواطن في المنظومة الإلكترونية، وتؤكد جدية محافظة قنا في إنهاء ملف التقنين، وفق جداول زمنية محددة ومعايير تتسم بالشفافية والعدالة.

