محافظ قنا: رفع 32 طن مخلفات وتحرير 49 محضرا وحملات مكثفة بالأسواق

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتنفيذ حملات مكثفة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع المخلفات ومتابعة التراخيص والرقابة على الأسواق وسلامة الغذاء، والتي تأتي ضمن جهود الدولة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتحقيق الانضباط بالشوارع.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بقيادة أشرف أنور، رئيس المركز، حملة مكبرة للتفتيش على التراخيص ورفع الإشغالات، وتابعها ميدانيًا محمد عبدالحفيظ، نائب المدينة، وبمشاركة إدارات المرافق وهيئة سلامة الغذاء والتموين والطب البيطري، والتي استهدفت إزالة التعديات التي تعوق حركة المواطنين ومراجعة التراخيص والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية والصحية بالمحال التجارية خاصة منافذ بيع اللحوم والدواجن، ونجحت في تحرير 38 محضرًا متنوعًا.

أما في مركز فرشوط، فقد كثفت الوحدة المحلية برئاسة ممدوح عباس، رئيس المركز، حملاتها التفتيشية بالتنسيق مع التموين وهيئة سلامة الغذاء، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم المرور على محال بيع الفسيخ والدواجن وأسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر لعدم إعلان الأسعار ومحضرين لعدم وجود فواتير، مع التأكد من سلامة المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز نجع حمادي، قاد حسين الزمقان، رئيس المركز، حملة موسعة لضبط الشارع بمشاركة القيادات التنفيذية وشرطة المرافق، حيث تم التفتيش على تراخيص المحال والتأكد من الالتزام بالقوانين، إلى جانب رفع الكتل الخرسانية العشوائية ومصادرة إشغالات الباعة الجائلين المخالفين مع التأكيد على استمرار الحملات بشكل يومي لتحقيق الانضباط.

وفى أبو تشت، قامت الوحدة المحلية لقرية سمهود برئاسة ربيع منصور، رئيس الوحدة القروية، بتنفيذ حملات نظافة موسعة، شملت رفع نحو 11 طن من المخلفات على مصرف سلام إلى جانب تمهيد الطرق وتشوين الأتربة، كما تم تنفيذ أعمال نظافة بشارع المحطة بأبوشوشة ومنطقة السلخانة القديمة والوحدة الصحية بإجمالي نحو 21 طن من المخلفات، فضلًا عن إطلاق حملة نظافة بقرية بخانس شملت طريق مصر أسوان من الشقيفي حتى طريق الحسينات.

وفي مركز قفط، تم تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات، تحت إشراف حافظ محمود رئيس المركز، وبمشاركة نواب رئيس المركز، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر للمخالفين مع التأكيد على استمرار الجهود الميدانية للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط بكافة شوارع المركز.