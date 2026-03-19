ضمن مبادرة مع الناس.. شعب جمهوري قنا يوزع ملابس العيد لـ75 طفلًا بقوص

نظمت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمركز قوص بمحافظة قنا، فعالية إنسانية لتوزيع 75 قطعة ملابس جديدة على عدد من الأطفال من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، وحرصًا على إدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم.

يأتي ذلك ضمن مبادرة «مع الناس» التي أطلقها الحزب في وقت سابق، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، وتأكيدًا على الدور المجتمعي للحزب في دعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة خلال المواسم والمناسبات.

وأكد الدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، أمين تنظيم الحزب بمحافظة قنا، بأن هذه الفعاليات تأتي في إطار توجيهات قيادات الحزب بضرورة التواجد الفعلي بين المواطنين، والعمل على تلبية احتياجاتهم.

وأشار أمين تنظيم الحزب بقنا، إلى أن مبادرة «مع الناس» تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة، وتقديم الدعم اللازم لهم، خاصة الأطفال لإدخال الفرحة عليهم قبل العيد.

وأوضح حسن عبدين، أمين تنظيم الحزب بمركز قوص، أن أمانة الحزب بمركز قوص تحرص بشكل مستمر على تنظيم مثل هذه المبادرات المجتمعية، التي تعكس الدور الحقيقي للأحزاب في خدمة المجتمع، مؤكدًا استمرار تنفيذ المزيد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة لدعم الأسر الأولى بالرعاية ومساندتهم.

