الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
في أول أيام العيد.. محافظ قنا: الجولات مستمرة لحل مشاكل المواطنين

صلاة الجمعة بمسجد التحرير
يوسف رجب

أدى اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، صلاة الجمعة، أول أيام عيد الفطر المبارك بمسجد التحرير بمركز ومدينة دشنا، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة للتواصل مع المواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

رافقه خلالها كل من: الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والشيخ محمد ذكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، وحسن القط، وكيل وزارة التموين، وخالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.

وتناولت خطبة الجمعة، التي ألقاها الشيخ الدكتور محمد السيد حنفي، إمام المسجد، الحديث عن "فضل بر الوالدين"، مشدداً على المكانة العظيمة التي أولاها المولى عز وجل للوالدين، وأهمية صلة الرحم في تقوية الروابط الاجتماعية ونشر المحبة في المجتمع.

وفي كلمة عقب الصلاة، هنأ فيها محافظ قنا الحضور وجميع أبناء المحافظة، مؤكدًا على استمرارية الزيارات الميدانية لمدينة دشنا، وكافة قرى ونجوع المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التواجد وسط المواطنين، والاستماع لمطالبهم، والعمل الفوري على حل المشكلات التي تواجههم وتبسيط الإجراءات لهم.

وعقب انتهاء الشعائر، حرص المحافظ على عقد لقاء مع أهالي مدينة دشنا، للاستماع إلى مقترحاتهم وشكاواهم، كما سادت أجواء من البهجة أثناء تقديمه التهنئة للأهالي والأطفال المتواجدين بالمسجد، مؤكداً أن مكتبه مفتوح دائماً لكل مواطن قنائى.

قنا مسجد التحرير عيد الفطر المبارك مدينة دشنا أخبار قنا

