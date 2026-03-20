محافظ قنا: إدراج مستشفى دشنا المركزي ضمن موازنة العام المالي الجديد

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إدراج مشروع مستشفى دشنا المركزي رسميًا ضمن موازنة العام المالي 2026/2027، والبدء في خطوات التحديث والتطوير الشامل للمبنى.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ قنا، لمستشفى دشنا المركزي، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والوقوف على احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة.



واستمع محافظ قنا، إلى شرح تفصيلي من الدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة بقنا، حول الوضع الراهن للمستشفى، حيث أكدت أن الطاقم الطبي والإداري يعمل بكامل طاقته حاليًا من مقر "الوحدة الصحية بفاو قبلي" بصفة مؤقتة لضمان استمرار الخدمة.

كما تضمنت الجولة، متابعة لعدة ملفات خدمية بمركز دشنا، حيث وجه بضرورة التنسيق بين مديريات التموين والتضامن الاجتماعي، لضمان وصول الدعم والسلع الأساسية للمواطنين، مؤكدًا على تذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات الجارية بقطاع الصحة في المركز.

رافق المحافظ خلال جولته بمدينة دشنا، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة، وحسن القط، وكيل وزارة التموين، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



