محافظ قنا: لا تهاون مع التعديات خلال العيد.. وإزالة فورية للمخالفات

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة خلال أيام العيد للتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة يتم رصدها، حفاظًا على هيبة الدولة، وتطبيق القانون.

وفي هذا السياق، تابع اللواء سامي علام، سكرتير عام المحافظة، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، عددًا من الإزالات الفورية، والتي تم التعامل معها في مهدها، وشملت حالات تعد على أراض زراعية، وأملاك دولة بمراكز نقادة، ونجع حمادي، ودشنا، وفرشوط، مؤكدًا أن العمل مستمر على مدار الساعة من خلال تنسيق كامل بين الوحدات المحلية، وجهات الولاية، لضمان سرعة التحرك والتعامل.

جاء ذلك بحضور أحمد عبد الخالق، مدير إدارة الأزمات، حيث تم استعراض تقارير الإزالة الفورية، والتعامل مع حالات التعدي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة.

وأسفرت الجهود عن إزالة 3 حالات تعد بمركز نقادة، وحالتين بمركز نجع حمادي، وحالة واحدة بمركز دشنا، وحالتين بمركز فرشوط، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي.

وأكد سكرتير عام المحافظة استمرار المتابعة اللحظية عبر مركز السيطرة، مع تكثيف الحملات خلال أيام العيد لمنع أي محاولات تعد جديدة، مشيرًا إلى تنسيق الجهود لإزالتها فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.