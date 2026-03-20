خلال جولة العيد.. محافظ قنا يوجه برفع كفاءة الخدمات الصحية بمستشفى الوقف المركزي

​كلف اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة، بالتنسيق مع إدارة المستشفى، لوضع خطة عاجلة لرفع كفاءة العيادات الخارجية، مؤكدًا أن ملف تطوير المستشفيات يحظى باهتمام مباشر من وزير الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية في المحافظة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ قنا، عقب صلاة عيد الفطر، شملت مستشفى الوقف المركزي، للاطمئنان على سير العمل بالمنظومة الصحية.



واستهل محافظ قنا، زيارته لمركز الوقف، بطرق أبواب عدد من المنازل لتهنئة الأهالي بعيد الفطر المبارك، تلاها جولة بمستشفى الوقف المركزي، تفقد خلالها أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية، واطمأن على الحالة الصحية للمرضى وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وفي ختام جولته، شدد الببلاوي، على ضرورة متابعة الملفات الخدمية التي تهم المواطنين، مؤكدًا تذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات الجارية بكافة القطاعات وعلي رأسها قطاع الصحة.

رافقه خلال الجولة كل من: الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وحسن القط، وكيل وزارة التموين، وهلال ذكي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، والدكتور محمد عبدالقوي، مدير مستشفى الوقف المركزي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



