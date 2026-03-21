كهرباء قنا تعلن استمرار العمل بمراكز شحن العدادات خلال اجازة عيد الفطر

قال المهندس محمد فوزي إبراهيم، رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إن جميع مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع، مستمرة فى استقبال المواطنين طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، في إطار خطة تحسين جودة الأداء، وفقا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا.

وأوضح رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لخطة الشركة لضمان تقديم أفضل الخدمات وتوفير سبل الراحة للمشتركين خلال أيام الاحتفالات، موضحًا أن مراكز الشحن مستمرة في تقديم خدماتها حتى يوم الإثنين الموافق 23 مارس 2026.



وأشار إبراهيم، إلى أن ساعات العمل تبدأ من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً، وذلك لاستيعاب كافة طلبات الشحن ومنع أي تزاحم، مشيرًا إلى أن مراكز الشحن تعمل بكامل طاقتها في جميع هندسات الكهرباء المنتشرة بمدينة قنا والمراكز التابعة لها.

وناشد رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، العملاء ضرورة التوجه لأقرب مركز شحن تابع لهم خلال المواعيد المحددة، وذلك لمراجعة أرصدة عداداتهم وضمان استمرار الخدمة الكهربائية دون انقطاع.

وتشمل مراكز الخدمة المتاحة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة ما يلي:

هندستي كهرباء قنا شرق وغرب.

هندستي كهرباء شمال وجنوب نجع حمادي.

هندسة كهرباء دشنا.

هندسة كهرباء قوص.

هندسة كهرباء أبوتشت.

هندسة كهرباء فرشوط.

هندسة كهرباء قفط.

هندسة كهرباء نقادة.

هندسة كهرباء الوقف.