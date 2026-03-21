محافظ قنا: تكثيف الرقابة التموينية خلال عيد الفطر لضبط الأسواق

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، استمرار وتكثيف الحملات التموينية والرقابية على كافة الأسواق والمحلات التجارية والمنافذ السلعية بقرى ومراكز المحافظة، لضبط الأسعار والتصدي لكافة أشكال المخالفات التموينية خلال فترة عيد الفطر المبارك، مشددًا على ضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.



ومن جانبه، أوضح المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، بأن المديرية وضعت خطة تحرك ميدانية شاملة لمتابعة مدى توافر السلع التموينية، إلى جانب الرقابة المستمرة على المخابز البلدية والسياحية لضمان انتظام العمل بها ووصول الدعم لمستحقيه.

وأشار القط، إلى أن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير 6 محاضر لمخابز سياحية بتهمة البيع بأزيد من السعر الرسمي المقرر ونقص في وزن الرغيف، مؤكدًا أن الحملات تعمل على مدار الساعة طوال أيام العيد لرصد أي تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها.



وأضاف وكيل وزارة التموين بقنا، بأنه تم تحرير عدة محاضر أخرى لمخابز بلدية بسبب عدم نظافة أدوات العجن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية، فضلًا عن ضبط مخالفات تتعلق بالتصرف في أجولة دقيق بلدي مدعم وبيعها في السوق السوداء.



ووجه وكيل وزارة التموين بقنا، الشكر للدكتورة سحر عجاج، وكيل المديرية، وكافة مديري الإدارات التموينية والمفتشين، على جهودهم الميدانية، مطالبًا بمواصلة العمل وتكثيف الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق خلال ما تبقى من أيام العيد، بما يضمن استقرار الحالة التموينية وحماية حقوق المستهلكين في محافظة قنا.