محافظ قنا: اعتماد تحديث الحيز العمراني لقرية "الشيخ عيسى"

أعلنت اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية، صدور قرار رسمي بتحديث واعتماد الحيز العمراني لقرية "الشيخ عيسى" التابعة للوحدة المحلية لقرية القناوية بمركز قنا.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بسرعة تحديث الأحوزة العمرانية لقرى الجمهورية، وتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وتلبية لاحتياجات المواطنين.





وأوضح محافظ قنا، بأن هذا القرار يأتي استجابة لمتطلبات التوسع السكاني، وتضمن ضم نجع الجرفية بالكامل لقرية الشيخ عيسى نظرًا للتداخل الجغرافي، ولضمان استقرار المراكز القانونية للمباني بالنجع وتيسير استخراج التراخيص.

وتابع محافظ قنا، حيث اعتمدت اللجنة المساحة الكلية للحيز المحدث بإجمالي 131 فدان، ويستهدف الحيز الجديد استيعاب طاقة سكانية تصل إلى 1841 نسمة حتى عام 2030، بمعدل كثافة عامة مقترحة تبلغ 14 شخص/فدان.



وأكد الببلاوي، ضرورة الالتزام التام بالضوابط القانونية المنظمة لعملية البناء، مشددًا على الالتزام بكافة أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية عند إصدار تراخيص البناء أو القيام بأي إجراءات داخل الحيز المعتمد.



وأشار محافظ قنا، إلى أنه يحظر تمامًا إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج الحيز العمراني المعتمد، باستثناء الحالات التي نص عليها القانون، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الزراعة والجهات المختصة، خاصة وأن هذا التحديث يهدف إلى القضاء على العشوائية، وتوفير مساحات قانونية للبناء تلبي احتياجات النمو السكاني، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية المحيطة بالقرية.



