بسبب خلافات مالية.. القبض على المتهمين بالتعدى على عاطل بسلاح أبيض

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخصين بالتعدى على نجلها بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/الجارى تبلغ لقسم شرطة الساحل من إحدى المستشفيات بإستقبالها ( عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم - مصاب بجروح قطعية متعددة) رفقة والدته "الظاهرة بمقطع الفيديو" (ربة منزل "لها معلومات جنائية") وتبين حدوث مشاجرة بين نجلها و (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) لخلافات مالية سابقة بينهم تعديا خلالها عليه بإستخدام سلاح أبيض محدثان إصابته المنوه عنها.

أمكن ضبطهما ، وبحوزهما (كمية من مخدر الهيروين ، فرد محلى السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات ، وأضاف أحدهما بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.





