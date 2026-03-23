صفقة بربع مليار جنيه.. الداخلية تحبط لترويج 3 طن مخدرات في السويس| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 3 طن مواد مخدرة متنوعة بالسويس.. تقدر قيمتها المالية بـ 230 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤرة إجرامية تضم (عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بجلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها بالسويس.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وإستهدافهم وضبط عناصر البؤرة بنطاق محافظة السويس .. وبحوزتهم (3,150 طن لمخدرى "الهيدرو- الحشيش").. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (230 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة.



