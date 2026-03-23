القبض على المتهمين بإصابة طالب بسلاح أبيض في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام شخصين يستقلان مركبة "توك توك" بالتعدى بالضرب على نجلها باستخدام سلاح أبيض ولاذا بالفرار بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب (عاملة - مقيمة بدائرة قسم شرطة برج العرب) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 11 / الجارى قام شخصان يستقلان مركبة "توك توك" بالتعدى على نجلها ( طالب – سن 15) باستخدام سلاح أبيض محدثين إصابته بجرح سطحى لاعتراضه على معاكستهما شقيقته .

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (سائق "توك توك" ، طالب - مقيمان بدائرة القسم) ، وبمواجهتهما قرر الثانى بإحداث إصابة نجلها حال لهوهما بسلاح أبيض كان بحوزته دون قصد وأرشد عنه ، وبسؤال نجل صاحبة الحساب أيد ماسبق وعلل اختلاقه الواقعة خشية معاقبة والدته له.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.