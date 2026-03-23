توزيع عبوات الكحك.. الداخلية تشارك المواطنين الفرحة فى عيد الفطر

تتعدد مظاهر إحتفال وزارة الداخلية بعيد الفطر المبارك، مع المواطنين فى صورة تعكس البعد الإنساني والإجتماعي، للدور الذى تطلع به الوزارة ، حيث تحرص فى هذه المناسبة على مشاركة المواطنين فرحتهم وإدخال البهجة إلى قلوبهم.

وفى هذا الإطار تم توجيه مأموريات إلى المناطق الحضارية الجديدة، تضمنت توزيع كحك العيد وملابس العيد على قاطني هذه المناطق.

وأعرب المواطنون عن تقديرهم لهذه المبادرة الإجتماعية مثمنين غالياً حرص الوزارة الدائم على دعمهم والإحتفال معهم بمختلف المناسبات لتخفيف الأعباء عنهم وتوفير حياة كريمة لهم.

كما شملت الإحتفالات توزيع كحك العيد على المواطنين فى الشوارع والميادين، بمختلف المحافظات فى تأكيد على حرص الوزارة على ترسيخ المشاركة المجتمعية فى الأعياد والمناسبات.

وامتدت مظاهر الإحتفال لتشمل توزيع عبوات تحتوى كحك العيد، على أصحاب مراكب الصيد بنهر النيل إلى جانب إهداء أبنائهم ملابس العيد فى لفتة إنسانية أدخلت البهجة إلى قلوبهم.

كما امتدت مظاهر الإحتفال بالعيد، إلى وسائل النقل العام من خلال توزيع كحك العيد على المواطنين لمستخدمى هذه الوسائل فى التنقل تماشياً مع إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل دورها الإنسانى والمجتمعى وسط إشادة كبيرة منهم وتبادل التهنئة مع رجال الشرطة بالعيد .

الإحتفالات بالعيد

وشملت المستشفيات على مستوى الجمهورية حيث تم توزيع كحك العيد على المرضى الذين يتلقون العلاج فى بادرة إنسانية تهدف إلى رفع روحهم المعنوية وإدخال السرور إلى نفوسهم فى هذه المناسبة.

كما تواصلت الإحتفالات من خلال توجيه مأموريات شرطية إلى دور رعاية المسنين، وذلك فى لفتة وفاء وتقدير لما قدموه من عطاء على مدار حياتهم وهو ما لاقى إشادة كبيرة من نزلاء تلك الدور الذين أعربوا عن تقديرهم لإهتمام الوزارة بهم.



ويأتي مشاركات وزارة الداخلية إحتفالات المواطنين بالأعياد، تأكيدا على البعد الإجتماعى فى الإستراتيجية الأمنية التى تحرص على مد جسور التواصل مع المواطنين والإحتفاء بهم ومعهم فى كل المناسبات فالأمن رسالة إنسانية واجتماعية.







