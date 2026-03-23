التحقيق مع خيال للاستيلاء على مبلغ مالي من 3 أشخاص في الهرم

تحقق النيابة المختصة بالجيزة، مع "خيال" لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي من 3 أشخاص بمنطقة الهرم، عقب خلاف بينهم على تأجير خيل لهم، واعترف المتهم أنه اتفق معهم على ركوب الخيل للتنزه، إلا أن مشادة كلامية نشبت بينهم، مما دفعه لمنعهم من استكمال الرحلة، ورفض رد النقود لهم.

وفى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر 3 أشخاص من مؤجر خيول لقيامه بالنصب عليهم بالجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وبمواجهته اعترف بالتحصل على مبلغ مالي من المجنى عليهم، مقابل امتطاء الخيول للتنزه، وحدوث مشادة كلامية بينهم عقب ذلك لسوء معاملته لهم، فرفض استكمال الرحلة ، ولدى مطالبتهم برد المبلغ المالى لهم رفض ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.