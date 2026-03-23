القبض على سائق شركة توصيل بتهمة التعدي على سيدة وإصابتها في العجوزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي لتعديه عليها بالسب ودفعها وإحداث إصابتها بالجيزة، وضبط مرتكب الواقعة.

وبالفحص أمكن تحديد الشاكية "مصابة بكدمات بالجسم "، مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة وبسؤالها قررت بتضررها من قائد سيارة "ملاكي" تابعة لإحدى شركات النقل الذكي لتعديه عليها بالسب ودفعها "مما أدى لحدوث إصابتها" لمعاتبتها له بسبب تأخره في توصيل والدتها.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقه سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.