بسبب خلافات الجيرة.. سائق سيارة نقل يدهس سيدتين ودراجة نارية أمام منزل بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "نقل" بالإصطدام بدراجة نارية، وسيدتين حال جلوسهما أمام أحد المنازل بالشرقية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 / الجارى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سيدتين "مصابتان بكسور وكدمات متفرقة بالجسم")، وبسؤالهما قررتا أنه حال جلوسهما أمام منزل إحداهما إصطدم بهما قائد سيارة "نقل" مما أدى إلى حدوث إصابتهما ولاذ بالفرار .





أمكن تحديد وضبط السيارة "النقل" الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق "مصاب بكدمة بالعين اليسرى).

وبمواجهته أقر بحدوث مشاجرة بينه ونجل عمته (سائق على السيارة الظاهرة بالمقطع) لخلافات بينهم حول الجيرة قام على إثرها بالإستيلاء على سيارة نجل عمته إنتقاماً منه ، ولدى قيام الأخير بمحاولة اللحاق به وفتح باب السيارة إستمر بقيادتها لمنعه من اللحاق به مما أدى لإصطدامه بدراجة نارية ، والسيدتين المشار إليهما، وإتهم نجل عمته بإحداث إصابته ، وبمواجهة الأخير أيد ما جاء بالفحص.





تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





