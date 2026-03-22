القبض على المتهم بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارته بالدقهلية.

بالفحص أمكن تحديد الشاكى وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 11 الجارى قام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارته حال توقفها أمام منزله بدائرة مركز شرطة بلقاس.



أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر جنائى- مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس) ، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وقيامه بإنفاق المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.