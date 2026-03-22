القبض على المتهمين في مشاجرة مقتل شاب بإحدى قرى المنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، القبض على عدد من المتهمين في واقعة مقتل شاب بإحدى قرى مركز المنيا، إثر تعرضه للطعن والتعدي من قبل عدد من الأشخاص باستخدام سلاح أبيض، وذلك على خلفية مشادة كلامية تطورت إلى واقعة قتل، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص ، بإحدى قرى مركز المنيا، مما أسفر عن مقتل شاب إثر إصابته بسلاح أبيض ، وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط البحث الجنائي ، إلى موقع الحادث لمباشرة الفحص والتحريات.

وتمكنت القوات من ضبط بعض المتهمين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف باقي ملابسات الواقعة وضبط المتورطين الآخرين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى ، فيما صرحت الجهات المختصة بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.