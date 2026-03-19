محافظ المنيا يهنئ الأم المثالية عن المحافظة ويشيد بكفاحها

هنأ اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، السيدة عبير أحمد ممدوح، ابنة بندر المنيا، لفوزها بلقب الأم المثالية عن محافظة المنيا، ضمن مسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، مشيدًا بما قدمته من نموذج مُلهم في الصبر والكفاح وتربية الأبناء.

وأكد المحافظ أن تكريم الأمهات المثاليات يعكس تقدير الدولة للدور العظيم الذي تقوم به الأم المصرية في بناء المجتمع، مشيرًا إلى أن قصة كفاح السيدة عبير تمثل نموذجًا مشرفًا يُحتذى به في مواجهة التحديات بإرادة قوية وإيمان بالمسؤولية.

و السيدة عبير أحمد ممدوح من مواليد عام 1965، وهي ربة منزل، واجهت ظروفًا صعبة بعد وفاة زوجها منذ 36 عامًا، حيث تحملت بمفردها رعاية ابنة وابن في سن صغيرة، فعاشت في كنف والدها حتى وفاته، ثم واصلت رحلة الكفاح، متحملة مسؤولية تربية أبنائها وتوفير حياة كريمة ومستقرة لهما.

قوة الإرادة

ونجحت في استكمال مسيرتها بتفوق، حيث تمكنت من تعليم أبنائها حتى حصولهما على مؤهلات جامعية، لتجني اليوم ثمار جهدها، ولديها خمسة أحفاد، في قصة إنسانية تجسد قوة الإرادة وعظمة الأم المصرية.