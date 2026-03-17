نائب محافظ المنيا يتفقد المشروعات الخدمية والإنتاجية لتعظيم الموارد

أجرى الدكتور محمد علي جبر، نائب محافظ المنيا، جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من المشروعات الخدمية والإنتاجية التابعة للمحافظة، وذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء بضرورة تعظيم الموارد والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للمحافظة، وتنفيذًا لتكليفات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

وخلال جولته، تفقد نائب المحافظ مركز الصيانة الرئيسي، ومركز خدمة البوتاجاز، ومطبعة المحافظة، وذلك للوقوف على انتظام سير العمل، ومتابعة الموارد والإمكانات المتاحة، ووضع خطط تطوير وصيانة دورية وبحث سبل تطوير هذه المشروعات لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، من خلال رفع كفاءة التشغيل.

كما تفقد نائب المحافظ حديقة 25 يناير، باعتبارها إحدى الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن تطويرها لتعظيم موارد المحافظة، مؤكدًا أهمية استغلال الأصول التابعة للمحافظة بشكل أمثل وتعزيز الاستفادة من الإمكانات المتاحة.