الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

المنيا.. توزيع 3000 كيلو لحوم بالقرى خلال العشر الأواخر من رمضان

توزيع لحوم
توزيع لحوم
أعلنت جمعية الأورمان بالمنيا، تكثيف جهودها وتوزيع و3000 كيلو من اللحوم في محافظة المنيا، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه قبل حلول عيد الفطر المبارك، وذلك تحت إشراف مباشر من مديرية التضامن الإجتماعى، وذلك حلول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وفي إطار سعيها الدائم لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وشملت الخطة قرى الروبي والسوبي والصليبه وطرفا وابو طهير والسراريه والابعاديه واطسا المحطه وكوم اللوفي ومنشية الشريعي بمركز سمالوط، وقرى صفط اللبن وصفط الخمار وقريه 8 وابو يعقوب والحواصليه بمركز المنيا.

وأكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنيا، أن الهدف من التوزيع هو إدخال البهجة على قلوب الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، استثماراً لروح التكافل الاجتماعي التي يجسدها الشعب المصري في هذه الأيام العظيمة."

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن عملية التوزيع تأتي استكمالاً لنشاطها الذي بدأ مع مطلع الشهر المعظم، ولكن بتركيز مكثف خلال هذه الأيام المباركة، حيث تم إستهداف القرى والنجوع النائية في المحافظة، والأسر المستفيدة المسجلة في قواعد بيانات الجمعية بعد إجراء أبحاث ميدانية دقيقة، والأرامل، والمطلقات، وكبار السن ذوي الدخل المحدود.

وأوضح أأن هذا العمل يتم تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الصغيرة في القرى لضمان عدم ازدواجية التوزيع ووصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين، مشيرًا إلى أن فرق المتطوعين وسيارات النقل تعمل على مدار الساعة خلال العشر الأواخر لتغطية أكبر رقعة جغرافية ممكنة.

يذكر إن جمعية الأورمان بدأت نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع اللحوم وكراتين رمضان قبل سنوات من الآن وضاعفت مؤخرا الكميات التى كانت توزعها سنويا لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبًا وبخاصة القرى الأكثر احتياجا .

