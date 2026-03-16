الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تموين المنيا: تحرير 206 مخالفات وضبط 200 كيلو فراخ فاسدة

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتصدي بحزم لمحاولات التلاعب بالسلع التموينية والاستراتيجية، وضبط المخالفين، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن مديرية التموين نفذت حملات رقابية موسعة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 206 مخالفات تموينية متنوعة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه خلال جولة ميدانية لأحد مستودعات الدقيق البلدي المدعم، تم تحرير محضر إثبات حالة لوجود نقص وزن في كميات الدقيق الواردة للمستودع بعد إجراء جَشْن الأوزان، كما تم تحرير محضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع مصادرة 200 كجم من الفراخ الفاسدة.

وفي مجال المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 174 مخالفة تموينية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وضبط مخبز صادر بحقه قرار غلق يقوم بالإنتاج بالمخالفة، إلى جانب مخالفات تبديد والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم الالتزام بتعليمات التشغيل، وعدم وجود ميزان بالمخبز، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

أما في مجال الأسواق، فقد تم تحرير 30 محضرًا تموينيًا شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على كميات متنوعة من السلع منها 750 كجم دقيق أبيض حر، و2 طن سكر، وطن علف،، ولحوم، و زيت طعام، وكميات من العصائر والسجائر، بالإضافة إلى تحرير محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، ومحاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، كما شملت الحملات المرور على عدد من منافذ صرف السلع التموينية لمتابعة انتظام صرف المنحة الإضافية التي تم إقرارها للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم، والتأكد من حصول المواطنين على مستحقاتهم التموينية بسهولة ويسر.

وأكدت مديرية التموين بالمنيا استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي لضبط الأسواق، والتصدي بكل حزم للمخالفين والمتلاعبين بالسلع المدعمة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتوفير السلع الغذائية بجودة مناسبة.

