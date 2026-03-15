بمشاركة 131 معلما في حفظ القرآن الكريم.. انطلاق فعاليات المسابقة السنوية بالمنيا

وسط أجواء إيمانية عامرة بنفحات القرآن الكريم، انطلقت فعاليات المسابقة السنوية التي تنظمها اللجنة النقابية لمعلمي مركز المنيا لحفظ القرآن الكريم والتواشيح الدينية، بمشاركة متميزة من معلمي المركز

بإشراف الشيخ على النحاس محمد ابراهيم المشرف العام على المسابقة.

واستُهلت الفعاليات بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، أعقبها كلمة مؤمن الخطيب رئيس اللجنة النقابية لمعلمي مركز المنيا،

رحّب خلالها بالمشاركين في المسابقة، مؤكداً حرص اللجنة على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تعزيز الارتباط بكتاب الله وتشجيع المعلمين على حفظه وإتقان تلاوته.

كما استعرض مؤمن خلاف أمين اللجنة النقابية بنود وآليات تقييم مسابقة التواشيح الدينية، موضحاً المعايير التي تعتمدها لجنة التحكيم لضمان تحقيق العدالة والشفافية بين المتسابقين.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور وليد مشهور بنود تقييم مسابقة حفظ القرآن الكريم، سواء في فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً أو نصف القرآن، مشيراً إلى أن التقييم يعتمد على دقة الحفظ، وجودة التلاوة، وأحكام التجويد.

وتشهد المسابقة هذا العام مشاركة واسعة، حيث يشارك 85 معلماً في فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً، و43 معلماً في فرع حفظ نصف القرآن الكريم، إضافة إلى 3 معلمين في مسابقة التواشيح الدينية، في مشهد يعكس اهتمام معلمي مركز المنيا بالقرآن الكريم وعلومه.

