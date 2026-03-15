جامعة المنيا الأهلية: تجهيز 75 معملًا حديثًا وفق معايير جامعات الجيل الرابع

شارك الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، أعضاء مجلس أمناء الجامعة: الدكتور محمد جلال، والدكتور أحمد شوقي، والدكتور احمد السيد، طلاب الجامعة الأهلية حفل الإفطار الرمضاني السنوي الذي نظّمته الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بحضور الدكتور أبو هشيمة مصطفى نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وعمداء الكليات ومديري ومرشدي البرامج، وبمشاركة الطلاب أوائل الفرق الدراسية من مختلف البرامج والمتميزين في الأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن جامعة المنيا الأهلية تم إعدادها وفق أحدث المعايير التعليمية والتكنولوجية، لتكون نموذجًا للجامعات الحديثة التي تعمل وفق فلسفة جامعات الجيل الرابع، مؤكدًا أن الجامعة انتهت من تجهيز 75 معملًا حديثًا مزودًا بأحدث الأجهزة والتقنيات العلمية، بما يوفر للطلاب بيئة تعليمية متطورة تدعم التعلم التطبيقي والبحث العلمي، وتتيح لهم فرصًا حقيقية لاكتساب المهارات العملية والتكنولوجية لمواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات.

وفي لفتة تقديرية للتميز الطلابي، كرم رئيس الجامعة الطالب المثالي والطالبة المثالية على مستوى الجامعة، وهما الطالب عمرو محمد علي عبد الحكيم بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة، والطالبة منة الله جمال الدين مفيد بالفرقة الثالثة بكلية العلاقات العامة وإدارة الأعمال، تقديرًا لتفوقهما الأكاديمي ومشاركتهما المتميزة في الأنشطة الطلابية.

من جانبهم، أعرب الطلاب المكرمون وزملاؤهم عن بالغ تقديرهم لحرص رئيس الجامعة على مشاركتهم هذه المناسبة الرمضانية، مثمنين سياسة التواصل المباشر التي تنتهجها إدارة الجامعة للاستماع إلى تطلعاتهم ودعم أنشطتهم الطلابية والعلمية، بما يُسهم في خلق بيئة جامعية إيجابية تعزز روح الانتماء والمشاركة.