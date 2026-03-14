محافظ المنيا: الانتهاء من إزالة مقلب أرض العروبة بمطاي ونقل المخلفات للظهير الصحراوي

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تضع ملف النظافة وتحسين البيئة على رأس أولوياتها، مشددًا على استمرار الجهود لرفع المقالب الوسيطة ونقلها بعيدًا عن الكتل السكنية، حفاظًا على الصحة العامة ومنع التلوث البيئي.

وأوضح المحافظ أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالبيئة، موجهًا رؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية اليومية لضمان خلو الشوارع من التراكمات، ورفع كفاءة منظومة النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمدن.

وأشار اللواء كدواني إلى أن العمل بمنطقة “أرض الروبة” بمركز مطاي يأتي ضمن خطة المحافظة للقضاء على بؤر التلوث ونقل المقالب الوسيطة إلى الظهير الصحراوي، بما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة الحياة بالريف المصري.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي الانتهاء من أعمال رفع وإزالة مقلب القمامة بمنطقة “أرض الروبة” التابعة لمجلس قروي أبو عزيز، حيث تم رفع أكثر من 300 متر مكعب من المخلفات ونقلها إلى الظهير الصحراوي الشرقي بعيدًا عن التجمعات السكنية.

من جانبه، أوضح طه حسين عبد الفتاح، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة مطاي، أن أعمال الإزالة تمت بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة وإدارة الحملة الميكانيكية، حيث عملت المعدات بكامل طاقتها لسرعة الانتهاء من رفع المخلفات وإخلاء الموقع بالكامل وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بضرورة وضع مطالب وشكاوى المواطنين على رأس أولويات العمل، تمت الاستجابة السريعة لشكوى أحد المواطنين، التي تم رصدها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تراكم مخلفات البناء بإحدى قطع الأراضي وسط الكتلة السكنية، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برفع مخلفات البناء المتراكمة بإحدى شوارع حي شمال المدينة، بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية وإدارة المخلفات الصلبة، ونقلها إلى المقلب الرئيسي، حفاظًا على الصحة العامة وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

على صعيد متصل، واصلت الوحدة المحلية جهودها في دعم منظومة الإنارة العامة، حيث تم تنفيذ أعمال صيانة لأعمدة الإنارة والكشافات بطريق العمارات السكنية بمنطقة أرض الروبة، لتأمين الطريق وتيسير حركة المواطنين ليلًا، مع الالتزام بمعايير ترشيد استهلاك الكهرباء.