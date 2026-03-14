محافظات

محافظ المنيا: الانتهاء من إزالة مقلب أرض العروبة بمطاي ونقل المخلفات للظهير الصحراوي

إزالة مقلب للقمامة
إزالة مقلب للقمامة
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تضع ملف النظافة وتحسين البيئة على رأس أولوياتها، مشددًا على استمرار الجهود لرفع المقالب الوسيطة ونقلها بعيدًا عن الكتل السكنية، حفاظًا على الصحة العامة ومنع التلوث البيئي.

وأوضح المحافظ أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالبيئة، موجهًا رؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية اليومية لضمان خلو الشوارع من التراكمات، ورفع كفاءة منظومة النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمدن.

وأشار اللواء كدواني إلى أن العمل بمنطقة “أرض الروبة” بمركز مطاي يأتي ضمن خطة المحافظة للقضاء على بؤر التلوث ونقل المقالب الوسيطة إلى الظهير الصحراوي، بما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة الحياة بالريف المصري.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي الانتهاء من أعمال رفع وإزالة مقلب القمامة بمنطقة “أرض الروبة” التابعة لمجلس قروي أبو عزيز، حيث تم رفع أكثر من 300 متر مكعب من المخلفات ونقلها إلى الظهير الصحراوي الشرقي بعيدًا عن التجمعات السكنية.

من جانبه، أوضح طه حسين عبد الفتاح، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة مطاي، أن أعمال الإزالة تمت بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة وإدارة الحملة الميكانيكية، حيث عملت المعدات بكامل طاقتها لسرعة الانتهاء من رفع المخلفات وإخلاء الموقع بالكامل وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بضرورة وضع مطالب وشكاوى المواطنين على رأس أولويات العمل، تمت الاستجابة السريعة لشكوى أحد المواطنين، التي تم رصدها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تراكم مخلفات البناء بإحدى قطع الأراضي وسط الكتلة السكنية، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برفع مخلفات البناء المتراكمة بإحدى شوارع حي شمال المدينة، بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية وإدارة المخلفات الصلبة، ونقلها إلى المقلب الرئيسي، حفاظًا على الصحة العامة وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

على صعيد متصل، واصلت الوحدة المحلية جهودها في دعم منظومة الإنارة العامة، حيث تم تنفيذ أعمال صيانة لأعمدة الإنارة والكشافات بطريق العمارات السكنية بمنطقة أرض الروبة، لتأمين الطريق وتيسير حركة المواطنين ليلًا، مع الالتزام بمعايير ترشيد استهلاك الكهرباء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أسعار الدواجن

آخر تحديث.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

الحكومة تعلن مفاجأة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

الحكومة تعلن مفاجأة سارة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

رحمة محسن

قرار عاجل بشأن طليق رحمة محسن في قضية الفيديوهات الفاضحة

ترشيحاتنا

كرات الدجاج

هنفطر ايه النهاردة.. صينية خضار بالبشاميل بدون لحمة وكرات الدجاج بالكريمة والمكرونة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| تحذير من تناول الفول بهذه الطريقة.. ماذا يحدث لمرضى الضغط عند تناول الفسيخ

الكحك

استشاري مناعة يحذر من الإفراط في كحك العيد.. وهذه الكمية المناسبة

بالصور

دراسة تحذر: تناول مشروبين غازيين يوميًا يزيد خطر الإصابة بمرض رئوي قاتل

المشروبات الغازية تزيد خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن
المشروبات الغازية تزيد خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن
المشروبات الغازية تزيد خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن

لمرضى الحساسية.. نصائح طبية تجنبك النوبات خلال العاصفة الترابية

كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟
كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟
كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟

بيطري الشرقية يحرر 61 محضرا ويضبط 2 طن لحوم ودواجن مخالفة

لحوم
لحوم
لحوم

لجنة تفتشية مفاجئة علي مستودعات البوتاجاز بمركز ومدينة الزقازيق

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

جيسيكا عياد

بسبب جلسة كهربائية خاطئة.. وفاة شابة بسوهاج وزوجها يتهم مركزًا طبيًا بالإهمال

روح ماتت

أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

تصريحات كارولين عزمي

رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد